Der Internetriese bemüht sich, die Sicherheit seiner Nutzerdaten zu verbessern. Unternehmen wie Tinder bereitet das zunächst Probleme.

Facebook könnte Schuld sein an der einsamsten Nacht in den USA seit Jahren: Verzweifelte Nutzer der Datingplattform Tinder wandten sich am Mittwoch in Panik an den Chat-Dienst Twitter, um ihrer Frustration Ausdruck zu verleihen. "Tinder ist down. Das bedeutet, ich bekomme keine Aufmerksamkeit und niemand sagt mir, wie schön ich bin", twitterte laut "The Independent" eine verzweifelte Tinderin. "FIX IT!!!"

Wie viele andere war sie Opfer einer Umstellung der Log-In-Prozeduren durch Facebook geworden. Das weltgrößte soziale Netzwerk hatte am Mittwoch für zahlreiche Apps, die auf sein Netzwerk zugreifen wollen, neue und härtere Regeln eingeführt.

Facebook beschneidet viele seiner "API" genannten Schnittstellen, über die andere Unternehmen Informationen mit dem Netzwerk teilen und auch abfragen können. Kurz zusammengefasst bedeutet es, dass Apps wie Tinder nicht mehr so viele Informationen bekommen wie bisher.

Damit reagiert CEO Mark Zuckerberg auf die jüngsten Datenskandale und, wie er in einer Telekonferenz einräumte, Fehler im System. Nicht immer verlief die Umstellung problemlos, bei Tinder gingen Kontakte und Gesprächshistorien verloren, oder es war schlicht gar kein Einloggen mehr möglich. Die Chancen, noch eine Verabredung für heute Abend hinzubekommen, sanken für viele Tinderinnen und Tinderer gegen Null.

Facebook-Gründer Zuckerberg: "Ich bin verantwortlich"

