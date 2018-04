Führendes Leistungs- und Energieeffizienzunternehmen in Frankreich legt interne Ressourcen frei und lenkt Support-Einsparungen um zur Finanzierung von Initiativen zum Unternehmenswachstum

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein weltweiter Anbieter von Enterprise-Software-Produkten und -Dienstleistungen und der führende externe Support-Anbieter für Software-Produkte von Oracle und SAP, kündigte heute an, dass VINCI Energies, ein führendes Leistungs- und Energieeffizienzunternehmen in Frankreich, bedeutende Einsparungen realisiert und Enterprise-Support auf Premiumniveau erhalten hat, indem es zu Rimini Street Support zur Wartung seiner Oracle Datenbank- und Oracle E-Business Suite (EBS)-Systeme wechselte. Durch diesen Wechsel vom Anbieter-Support war VINCI Energies in der Lage, mehr als 500.000 an jährlichen Wartungsgebühren zu sparen, was dem Unternehmen ermöglichte, in Richtung seiner zukünftigen Plattform zu investieren und IT-Ressourcen bereitzustellen, um zahlreiche strategische Projekte zu beschleunigen.

VINCI Energies ist eine weltweite Organisation, die aus 1.600 Geschäftseinheiten in 52 Ländern besteht, welche sich alle darauf konzentrieren, Kunden aus dem öffentlichen Bereich und aus der Wirtschaft dabei zu helfen, die Zuverlässigkeit, Sicherheit und Effizienz ihre Energie-, Transport- und Kommunikationsinfrastruktur, ihrer Fabriken und Gebäude dramatisch zu verbessern. Das Unternehmen verlässt sich stark auf sein Oracle-Datenbank-System und seine maßgeschneiderte EBS-Anwendung, aber eine steigende Anzahl von Service- und Supportqualitätsproblemen mit dem Anbieter veranlasste das Unternehmen, seine Optionen im Software-Support und in der IT-Optimierung zu überdenken.

Ein Beispiel für die Herausforderungen, die VINCI Energies mit dem Anbieter-Support erlebte, ist ein Problem, dass entstand, weil das System von VINCI Energies die Grenze seiner Arbeitsbelastung erreichte. Das Unternehmen war bei der maximalen Auslastung angelangt und einmal in der Woche musste es sein System neu starten, was zu einem Betriebsausfall von zwei Stunden während der Geschäftsstunden führte. Als Oracle ein Ticket ausstellte, war es nicht in der Lage, das Problem zu lösen. Nach einem Hinundher mit dem Anbieter von vier Wochen entschloss sich VINCI Energies, Oracle dafür zu bezahlen, einen Berater zu entsenden, um das Problem zu lösen. Dies war ein teurer Ansatz, da Beratung vor Ort durch seinen Support-Vertrag nicht abgedeckt war. Obwohl der Berater vor Ort das Problem lokalisieren konnte, fragte VINCI Energies, warum dies nicht auch mit telefonischem Support von Oracle hätte gelöst werden können. In der Antwort auf diese Frage wurde dem Unternehmen mitgeteilt, dass es nur "Basic Support" habe und dass, wenn es besseren Support wolle, dafür mehr bezahlen müsse.

"Wir wurden zunehmend unzufrieden mit unserem Enterprise-Support und entschieden uns dafür, nach Alternativen außerhalb des Software-Anbieters zu suchen", sagte Julien Viala, Director of IT Infrastructure, VINCI Energies. "Was wir bis jetzt mit Rimini Street erlebt haben, ist eine andere Welt verglichen mit demjenigen, was wir in der Vergangenheit erlebt hatten zum Beispiel müssen wir nicht extra bezahlen, um besseren, schnelleren Support als zuvor mit dem Anbieter zu erhalten. Und weil Rimini Street alle unseren individuellen Lösungen nachhaltig unterstützt, müssen wir nicht länger vor dem Ausstellen eines Support-Tickets eine Pause machen, um zu überlegen, ob das Problem auf dem Standardcode oder auf einer unseren individuellen Lösungen beruht dies hat uns eine große Last von den Schultern genommen."

Gemäß Daten von Rimini Street auf der Basis von bis heute 2.300 Kunden stehen 85 aller kritischen Fälle der Priorität 1 im Zusammenhang mit der Individualisierung der Software durch ein Unternehmen. Der traditionelle Support durch Softwareanbieter schließt die Wartung für Software-Individualisierungen ausdrücklich aus, was die Kunden dazu zwingt, ihre eigenen spezifischen Anpassungen zu unterstützen oder diesen Support auf einen externen Anbieter auszulagern dies kommt zu den gesamten IT-Kosten hinzu und verbraucht interne Ressourcen.

Wie allen Kunden von Rimini Street wurde auch VINCI Energies ein primärer Supportingenieur primary support engineer (PSE) mit einer Erfahrung von im Durchschnitt 15 Jahren zugeteilt und das Unternehmen genießt nun einen Service der Premiumniveau im Vergleich zu dem durch den Anbieter bereitgestellten Supportmodell auf Call-Center-Niveau. Rimini Street hat fast 450 PSEs auf der ganzen Welt, die rund um die Uhr und während des ganzen Jahres Support bereitstellen, und einen Vertrag mit einem garantierten Serviceniveau mit einer Reaktionszeit von 15 Minuten für alle kritischen Fälle.

Rat für CIOs: "Denken Sie nicht wie bisher!"

Zusätzlich zu dem Erlebnis eines dramatisch verbesserten, extrem responsiven Services von Rimini Street hat VINCI Energies mehrere weitere Vorteile realisiert, indem es den Wechsel beim Support gemacht hat. Nicht nur wurden weitere Mittel frei, die sich in seinen Supportgebühren für Enterprise-Software an den Anbieter "versteckten", sondern der Wechsel zu Rimini Street befähigte VINCI Energies auch dazu, Ressourcen innerhalb seiner IT-Abteilung frei zu machen, um sich auf wichtige Wachstumsinitiativen in der Organisation zu konzentrieren. Einige dieser Initiativen umfassten die Finanzierung eines Wechsels zum neuen IPv6-Internetprotokoll mit dem Geld, das es beim Support sparte, und die Digitalisierung aller Dokumente von VINCI Energies zwecks größerer Effizienz, etwa bei Lohnbuchhaltung und Kundenrechnungen.

"Wenn ich einem CIO, der von seinem aktuellen Enterprise-Support-Anbieter genug hat, irgendeinen Rat geben könnte, dann wäre es dieser", fuhr Viala fort. "Denken Sie nicht mehr bisher. Externer Support von Rimini Street ist bewährt. Nutzen Sie seine Expertise und entwickeln und vergrößern Sie Ihr ERP-System mit seinem Support und schauen Sie nur noch nach vorn."

"Die Erfahrung von VINCI Energies unterstreicht die erheblichen Vorteile, die Unternehmen erlangen können, wenn Sie den Support für ihre wichtigen Systeme auf Rimini Street übertragen, weg von dem veralteten Support-Modell, das ihnen ihr Anbieter zur Verfügung stellt", sagte Seth A. Ravin, CEO von Rimini Street. "CIOs in Frankreich und in der ganzen Welt sind jeden Tag mit der Herausforderung konfrontiert, den Wert zu demonstrieren, den sie für ihre Organisation erbringen. Wenn Unternehmen zu Rimini Street wechseln, dann versetzen wir sie in die Lage, diese Herausforderung anzugehen, indem wir ihnen helfen, bedeutende Mittel frei zu machen, die sie in strategischere Initiativen für ihr Unternehmen investieren können. Wir sehen weiterhin steigende Nachfrage in dieser Region und unterstützen bereits mehr als 90 Organisationen mit einem Betrieb in Frankreich und helfen ihnen dabei, ihre Kosten strategisch zu optimieren und den Wert ihrer ERP-Landschaft zu maximieren."

