Ad-Hoc Mitteilung: Änderung in der Konzernleitung von Interroll

Sant'Antonino, Schweiz, 05.April 2018. Interroll, führender Anbieter von Lösungen für den Materialfluss, gibt heute bekannt, dass Dr. Ralf Garlichs (55), Executive Vice President Products & Technology und Mitglied der Konzernleitung, das Unternehmen auf eigenen Wunsch bis Ende Juni verlassen wird.

Garlichs trat 2006 als Executive Vice President Drives & Rollers der Interroll Gruppe bei. Seit 2011 ist er als Executive Vice President Products & Technology und Mitglied der Konzernleitung der Interroll Gruppe tätig.

"Ralf Garlichs hat in den vergangenen Jahren die technologische Weiterentwicklung und Innovation bei Interroll sehr erfolgreich vorangetrieben, besonders hinsichtlich unserer Plattformstrategie und bei der Digitalisierung unseres Unternehmens," so Paul Zumbühl, CEO der weltweiten Interroll Gruppe. "Ebenso gestaltete er den gelungenen Ausbau unserer Fertigungskapazitäten sowie die Weiterentwicklung des Lean Manufacturing im Rahmen unseres global ausgerichteten Interroll Produktionssystems. Wir sind überzeugt, dass wir auf diesen sehr guten Grundlagen unseren weiteren Ausbau zügig und erfolgreich vorantreiben werden. Im Namen der gesamten Konzernleitung möchte ich mich für das Geleistete bei Dr. Ralf Garlichs bedanken und wünsche ihm das Beste für die Zukunft."

Der Nachfolger von Dr. Garlichs soll zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden.

Interroll Aktie

Die Namensaktien der Interroll Holding AG werden im Main Standard der SIX Swiss Exchange unter der Valorennummer 637289 gehandelt

Interroll Profil

Die Interroll Gruppe ist der global führende Anbieter von Lösungen für den Materialfluss. Das Unternehmen wurde 1959 gegründet und ist seit 1997 an der SIX Swiss Exchange gelistet. Interroll beliefert Systemintegratoren und Anlagenbauer mit einem umfassenden Sortiment an plattformbasierten Produkten und Services in den Kategorien "Rollers" (Förderrollen), "Drives" (Motoren und Antriebe für Förderanlagen), "Conveyors & Sorters" (Förderer & Sorter) sowie "Pallet & Carton Flow" (Fliesslager). Lösungen von Interroll sind bei Express- und Postdiensten, im E-Commerce, in Flughäfen sowie in den Bereichen Food & Beverage, Fashion, Automotive und weiteren Industrien im Einsatz. Das Unternehmen zählt führende Marken wie Amazon, Bosch, Coca-Cola, DHL, Nestlé, Procter & Gamble, Siemens, Walmart oder Zalando zu seinen Nutzern. Mit Hauptsitz in der Schweiz verfügt Interroll über ein weltweites Netzwerk von 32 Unternehmungen mit einem Umsatz von rund 450,7 Millionen Franken und 2.100 Mitarbeitenden (2017).