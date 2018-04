Die Commerzbank hat Hypoport mit "Buy" und einem Kursziel von 165 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Kreditplattform und das Geschäft mit Privatkunden des Finanzdienstleisters böten ein starkes Wachstum, begründete Analyst Michael Dunst in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine positive Einschätzung./bek/ajx

Datum der Analyse: 05.04.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0005493365

AXC0041 2018-04-05/08:26