Die Deutsche Bank hat Gerresheimer vor Zahlen auf "Hold" belassen. Sowohl der Umsatz des Spezialverpackungsherstellers als auch das bereinigte operative Ergebnis sollten im ersten Geschäftsquartal angesichts hoher Vergleichswerte aus dem Vorjahr zurückgegangen sein, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das 2018 erwartete Wachstum sollte sich erst in der zweiten Jahreshälfte einstellen. Wegen der vom Markt unterschätzten negativen Wechselkurseffekte dürften die Konsensschätzungen weiter sinken./gl/bek Datum der Analyse: 05.04.2018

