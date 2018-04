Die Schaukelbörse geht weiter. Der Dow Jones legte gestern eine fulminante Aufholjagd hin und verwandelte deutliche Verluste bis zum Handelsende in satte Gewinne. Die Vorgaben für den deutschen Aktienmarkt sind also durchaus positiv. Andreas Deutsch vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR mit einem Überblick über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt gibt Korrespondentin Johanna Claar außerdem einen Ausblick, wie der DAX zum Handelsstart erwartet wird.