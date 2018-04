Lutz Röhmeyer hat die LBB-Invest verlassen und seine eigene Fondsboutique in Berlin gegründet. Dort wird der Rentenexperte zwei neue Fonds verantworten und dabei das bewährte Konzept des Weltzins-Fonds fortführen.Anleger, die nach Investmentchancen im Anleihebereich suchen, erhalten in Kürze zwei neue Fonds zur Auswahl. Dahinter steht Lutz Röhmeyer. Der Rentenexperte verantworte zuletzt den Bereich globale Renten bei der LBB-Invest. Bekannt wurde der Fondsmanager vor allem durch seinen Milliardenfonds "Weltzins-Invest" (ISIN: DE000A1CXYM9), der sich bereits seit 2010 am Markt behauptet.

