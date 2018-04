Discounter Lidl plant den Zuckergehalt in Getränken, Backwaren und Joghurts deutlich zu reduzieren. Weitere Händler und Markenhersteller kündigen ebenfalls freiwillige Zuckerreduktion an.

Während Großbritannien Übergewicht und Diabetes jetzt mit einer Strafsteuer auf zuckerhaltige Getränke bekämpfen will, setzen immer mehr deutsche Hersteller und Handelsketten auf freiwilligen Verzicht, berichtet die WirtschaftsWoche. So will Lidl "in einigen Erfrischungsgetränken wie Cola oder Eistee im ersten Schritt den Zuckeranteil um fünf bis acht Prozent" senken, sagte eine Sprecherin des Discounters. "Im Bereich der Molkereiprodukte überarbeiten wir derzeit jeden Joghurt". Zudem würde derzeit der Zuckeranteil von 20 Süßgebäck- und Backwarenartikeln ...

