In den Augen der Commerzbank sprechen gute Wachstumsperspektiven für einen Kauf der Hypoport-Aktie . Analyst Michael Dunst lobte am Donnerstag die Perspektiven für die von Hypoport angebotene Kreditplattform und das Privatkundengeschäft des Finanzdienstleisters. Er nahm die Aktie mit "Buy" in die Bewertung auf und nannte ein Kursziel von 165 Euro.

Das SDax-Unternehmen sei ein führender Anbieter von technologiebasierten Finanzdienstleistungen, so Dunst. Er rechnet damit, dass die beiden genannten Geschäftsbereiche beim operativen Ergebnis (EBIT) ein prozentual zweistelliges Wachstum aufweisen und jeweils Marktanteile gewinnen werden.

Lobend äußerte er sich auch zu den Angeboten im Versicherungsbereich, die künftig als separater Geschäftsbereich geführt werden. Seiner Meinung nach dürften die Aktivitäten dort in diesem Jahr die Gewinnschwelle erreichen. In den Folgejahren rechnet er damit, dass sie sich zu einem der wichtigsten Gewinntreiber für Hypoport entwickeln werden.

Mit der Einstufung "Buy" gehen die Analysten der Commerzbank davon aus, dass die Aktie das Potenzial für eine Gesamtrendite von mehr als 20 Prozent besitzt. Vor der Studienvorlage hatte die Aktie bei 132,60 Euro geschlossen, sodass das Kurspotential fast ein Viertel betrug. Das Kursziel bezieht sich auf einen Zeitraum von zwölf Monaten./tih/ajx/fba

Analysierendes Institut Commerzbank.

ISIN DE0005493365

AXC0094 2018-04-05/11:08