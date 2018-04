In Maydorns Meinung analysiert Börsenexperte Alfred Maydorn die neuesten Entwicklungen der beliebtesten Aktien deutscher Anleger - und versieht sie mit seiner persönlichen Meinung. In dieser Ausgabe geht es um den Dow Jones, den DAX und die Aktien von der Commerzbank, der Deutschen Bank, Siemens Healthineers, Tesla, BYD, Orocobre, JinkoSolar und Medigene. Der Dow Jones zeigt sich weiterhin extrem schwankungsfreudig. Am Mittwoch drehte er von minus 500 auf plus 200 Punkte - durchaus ein Zeichen für weiter steigende Kurse. Der DAX zieht mit und hat die 12.000er-Marke wieder hinter sich gelassen.Darüber hinaus geht es in der neuen Ausgabe von Maydorns Meinung um die beiden deutschen Bankaktien im DAX, die beeindruckende Vorstellung von Siemens Healthineers, die ereignisreiche Woche von Tesla, die Schwäche von BYD und Wetterprobleme bei Orocobre. Schließlich erläutert Alfred Maydorn noch, warum JinkoSolar und Medigene gute Zeiten bevorstehen könnten.Maydorns Meinung gibt es auch als täglichen Newsletter. Wenn Sie auch von Montag bis Donnerstag über spannende Börsenthemen und aussichtsreiche Aktien auf dem Laufenden bleiben wollen, tragen Sie sich einfach in auf www.maydorns-meinung.de in den Verteiler ein.