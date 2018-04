Das Analysehaus Independent Research hat Metro AG von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und das Kursziel von 21,00 auf 15,70 Euro gesenkt. Der Lebensmittelhändler habe sich zuletzt dem sich weiter intensivierenden Wettbewerb im Großhandel vor allem im zentralen deutschen Markt nicht entziehen können, schrieb Analystin Laura Cherdron in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies dürfte in den kommenden Quartalen die Margen belasten. Darüber hinaus zeige sich das Marktumfeld in Russland schwächer als bisher erwartet./ajx/bek Datum der Analyse: 05.04.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0030 2018-04-05/11:46

ISIN: DE000BFB0019