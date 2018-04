Vectron Systems AG: EUR 10,0 Mio.-Darlehen von der DZ BANK DGAP-News: Vectron Systems AG / Schlagwort(e): Finanzierung Vectron Systems AG: EUR 10,0 Mio.-Darlehen von der DZ BANK 05.04.2018 / 11:52 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Die Vectron Systems AG erhält von der DZ BANK AG ein Darlehen über EUR 10,0 Mio. Es dient der Finanzierung von Projekten im Rahmen der wachstumsorientierten digitalen Transformationsstrategie sowie von in diesem Zusammenhang geplanten Investitionen in Software, IT und cloudbasierten Services. In Vectron Kassen integrierte digitale Komplettlösungen sollen helfen, die notwendige digitale Transformation für Gastronomen voranzutreiben und Vectron zur führenden Online-Plattform für den Außer-Haus-Markt zu entwickeln. Der Darlehensvertrag wurde am 05.04.2018 unterzeichnet und hat eine Laufzeit bis Dezember 2020. Oliver Kaltner, CEO Vectron Systems AG: "Wir danken der DZ BANK AG für die vertrauensvolle Unterstützung unserer digitalen Transformationsstrategie, die in konsequenten Schritten und mit Fokus auf Executional Excellence den Markt für Food&Beverages dynamisieren wird." Kontakt: Oliver Kaltner Vectron Systems AG Willy-Brandt-Weg 41 48155 Münster, Germany phone +49 (0)251 2856-0 fax +49 (0)251 2856-564 www.vectron.de ir@vectron.de 05.04.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Vectron Systems AG Willy-Brandt-Weg 41 48155 Münster Deutschland Telefon: 0251/ 28 56 - 0 Fax: 0251/ 28 56 - 564 E-Mail: info@vectron.de Internet: www.vectron.de ISIN: DE000A0KEXC7 WKN: A0KEXC Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 671633 05.04.2018

