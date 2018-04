Die DZ Bank hat den fairen Wert für Fresenius Medical Care (FMC) von 105 auf 101 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Dem Dialyse-Anbieter dürften seine weitreichenden US-Erfahrungen mit wertorientierten Vergütungssystemen auch in anderen Regionen zugute kommen, schrieb Analyst Sven Kürten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Gewinnperspektiven für die nächsten Jahre seien bei einer gegenwärtig attraktiven Bewertung positiv. Der neue faire Wert resultiere aus einem leicht erhöhten Diskontierungsfaktor./ajx/edh Datum der Analyse: 05.04.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0033 2018-04-05/12:20

ISIN: DE0005785802