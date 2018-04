Die Wertpapierexperten der Raiffeisen Centrobank (RCB) haben ihr Kursziel für die Aktien der Post AG von 39,0 Euro auf 43,0 Euro angehoben. Das Anlagevotum wurde dagegen mit "Hold" bestätigt.

Das höhere Kursziel begründet der Analyst Bernd Maurer unter anderem mit versteckten Reserven des Unternehmens in Immobilieninvestments. Hinzu kommen bessere Cashflow-Ergebnisse für 2017 sowie die Erwartung einer besseren Liquiditätssituation in den kommenden Jahren aufgrund der frühzeitigen Beendigung der Partnerschaft mit der BAWAG, heißt es in der Studie.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die RCB-Analysten 2,38 Euro für 2018, sowie 2,50 Euro für das darauffolgende Jahr 2019.

Am Donnerstag notierten die Post-Titel an der Wiener Börse mit plus 0,30 Prozent bei 40,52 Euro.

