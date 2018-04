Die Wertpapierexperten der Raiffeisen Centrobank (RCB) haben ihr Kursziel für die Papiere des Versorgers EVN von 18,0 auf 18,50 Euro angehoben. Die Empfehlung "Buy" bleibt dagegen unverändert.

Die EVN hat einen sehr guten Start ins Jahr 2017/18 hingelegt, schreibt die RCB-Analystin Teresa Schinwald. Dementsprechend hat sie ihre Prognosen für das laufende Geschäftsjahr erhöht, die Schätzungen für die kommenden Jahre bleiben indessen unverändert, heißt es in der Studie.

Am Donnerstag zu Mittag notierten die EVN-Titel an der Wiener Börse mit plus 0,98 Prozent bei 16,54 Euro.

Analysierendes Institut Raiffeisen Centrobank

