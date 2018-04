Liebe Trader,

Übergeordnet verfolgt die Commerzbank Aktie seit September 2016 einen Aufwärtstrend, welche Mitte März dieses Jahres zur Unterseite gebrochen wurde. Nach dem Jahreshoch in 2018 bei 13,82 Euro rutschte der Wert unter dem kurzfristigen Einfluss eines Abwärtstrends bis in den Unterstützungsbereich von rund 10,00 Euro ab. Dort konnte die Aktie aber zur Oberseite abprallen, was ihr in dieser Woche deutlichen Aufschub verleiht. Laut aktuellen Medienberichten will die Commerzbank 2018 wieder mehr Schwung aufnehmen als in den Vorjahren. Der Konzernüberschuss soll "signifikant" steigen - Grund dafür sind hohe Umbaukosten, welche in diesem Jahr wegfallen werden.

Long-Chance:

Aus charttechnischer Sicht der Aktie und medialer Beobachtung des Konzerns, sind Kursziele bei der zuvor gebrochenen Trendlinie zwischen 11,49 und 11,60 Euro kurzfristig auszumachen. Sollte das Papier darüber zulegen, könnten sogar die Jahreshochs aus 2018 wieder in den Fokus rücken. Die 50-Tage-Durchschnittslinie liegt aktuell bei 11,92 Euro und ist dabei als zusätzlicher Widerstand zu interpretieren. Eine Verlustbegrenzung ist noch unter dem derzeitigen Wochentief von 10,04 Euro anzusetzen. Sollte der Fall eines Rückläufers unter das Stop-Niveau einsetzen, müssen Anleger der Commerzbank-Aktie mit Abgaben zunächst bis auf 9,12 Euro rechnen. Darunter könnte es sogar auf die nächstgrößere Unterstützung bei 8,65 Euro weiter abwärts gehen.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 10,54 Euro

Kursziel: 11,60 / 13,82 Euro

Stop: < 10,00 Euro

Risikogröße pro CFD: 0,55 Euro

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Commerzbank AG; Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 10,54 Euro; 12:00 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

Diese Aktie können Sie mit dem Metatrader4 bei direktbroker-FX.de, für 2,95 EUR flat handeln. Fordern Sie jetzt die Demo an.