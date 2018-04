FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Pfandbriefbank will ihre Kapitalstruktur optimieren und ihre Verschuldungsquote mittels einer Anleiheemission stärken. Wie das Institut mitteilte, will es zur Ergänzung seines regulatorischen Kapitals zusätzliches Kernkapital (AT1) in Form einer nachrangigen Anleihe mit unbegrenzter Laufzeit im Gesamtnennbetrag von bis zu 300 Millionen Euro begeben.

Das Instrument wäre als zusätzliches Kernkapital anrechenbar. Die Anleihe wird regulär alle fünf Jahre durch die Pfandbriefbank kündbar.

Durch die geplante Emission werden sich die Kernkapitalquote (Tier-1-Ratio) und die Gesamtkapitalquote (Own Funds Ratio) erhöhen, auch die Verschuldungsquote wird nach Angaben des Unternehmens verbessert. Das harte Kernkapital bleibe von der Transaktion unberührt. Die harte Kernkapitalquote (CET-1 Ratio) liegt weiterhin bei 17,6 Prozent.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

April 05, 2018 06:37 ET (10:37 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.