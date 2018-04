CR Capital Real Estate AG: Der 1. Bauabschnitt in Leipzig / Schkeuditz ist vollständig verkauft DGAP-News: CR Capital Real Estate AG / Schlagwort(e): Vertriebsergebnis/Umsatzentwicklung CR Capital Real Estate AG: Der 1. Bauabschnitt in Leipzig / Schkeuditz ist vollständig verkauft 05.04.2018 / 13:09 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Bereits im April 2018 werden die ersten Wohneinheiten an die Erwerber übergeben. Bis Herbst 2018 wird die Übergabe der 96 Reihenhäuser abgeschlossen sein. Die neuen Eigentümer - institutionelle Anleger und Selbstnutzer - freuen sich somit über bezahlbaren Wohnraum in hoher Qualität. Der Verkaufsstart des zweiten Bauabschnitts (ca. 200 Einheiten) ist erfolgt. Der Baubeginn ist für die zweite Jahreshälfte vorgesehen. Über die CR Capital Real Estate AG: Die CR Capital Real Estate AG ist ein börsennotierter Wohnentwickler, der schwerpunktmäßig in den Regionen Leipzig, Dresden und Berlin investiert. Die Wohneinheiten mit gehobener Ausstattung an guten Standorten werden zu einem attraktiven Preis-Leistungsverhältnis angeboten. 05.04.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: CR Capital Real Estate AG Fasanenstraße 77 10623 Berlin Deutschland Telefon: +49 30 889 26 88 0 Fax: +49 30 889 26 88 69 E-Mail: info@cr-cap.de Internet: www.capital-real-estate-ag.de ISIN: DE000A2GS625 WKN: A2GS62 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 671713 05.04.2018

ISIN DE000A2GS625

