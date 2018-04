Die Aktie von Activision Blizzard ist in Deutschland kaum bekannt. Das US-Unternehmen aus dem Sektor EDV-Software kann dennoch eine starke Rolle an den Märkten spielen. Die Chance auf einen weiteren Ausschlag nach oben sind groß, meinen die Chartanalysten mit Blick auf die bisherige Kurve in den vergangenen Monaten. Im Einzelnen: Die Aktie ist im Jahr 2018 im ersten Quartal nicht massiv, aber klar nach oben geklettert. Dies begründet einen zunächst kurzfristigen charttechnischen Aufwärtstrend. ... (Moritz von Betzenstein)

Den vollständigen Artikel lesen ...