Lange mussten Fans von ayondo auf diesen Moment warten. Doch am 26.03.2018 war es soweit. Die Idee von ayondo als Aktie ist erstmals an der Börse handelbar. Nicht in Deutschland, aber als AYONDO LTD. an der SGX in Singapur. Damit hat das, was vor knapp 10 Jahren einmal als kleines Startup begann, einen vorläufigen Höhepunkt erreicht. Gelegenheit, hier noch einmal genauer nachzuforschen und Ihnen ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...