Frankfurt am Main - VanEck Europe verkündet das Xetra-Listing von gleich zwei neuen börsengehandelten Indexfonds (Exchange-Traded-Funds; ETFs), so VanEck in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Mit Beginn des heutigen Handelstages sind der VanEck Vectors Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF (Ticker: GFEA) sowie der VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF (Ticker: HY3M) an der Deutsche Börse Xetra handelbar. Damit erweitert das Unternehmen seine ETF-Palette in Europa um zwei Fixed-Income-Produkte mit Fokus auf High-Yield-Anleihen. Beide Investmentprodukte bieten Anlegern ein Investmentportfolio, das ihnen bislang nicht in Form eines UCITS-konformen börsengehandelten Indexfonds zugänglich war.

Den vollständigen Artikel lesen ...