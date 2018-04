Nachdem wir im Bereich Bausoftware mit halber Position bei RIB Software (ISIN: DE000A0Z2XN6; 19,34 Euro) eingestoppt wurden, werfen wir einen Blick auf die Zahlen des Konkurrenten Nemetschek: Der Umsatz wurde in 2017 um 17 Prozent auf 396 Millionen Euro ausgeweitet, er soll im laufenden Jahr weiter auf 447 bis 457 Millionen Euro steigen.



Die Ebitda-Marge betrug 27,3 Prozent und wird in diesem Jahr auf 25 bis 27 Prozent sinken. Nachdem der Gewinn in 2017 auf rund 75 Millionen Euro (+ 60 Prozent) angewachsen ist, wird eine Erhöhung der Dividende von 0,65 auf 0,75 Euro je Aktie vorgeschlagen. Auf Basis von Gewinnschätzungen der Analysten für 2018 ergibt sich ein enormes KGV von 52 (Quelle: OnVista). Der angezeigte Börsenwert in Höhe von 3,4 Milliarden Euro ist höchst ehrgeizig.



Dies ist ein Ausschnitt aus der heutigen Bernecker Tagensdienst. Falls Sie diese nicht abonniert haben, lesen Sie sie bitte im Einzelabruf bei unserem Partner www.BoersenKiosk.de. Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info