Aktuelle Kommentare aus dem wikifolio-Universum. Mit Links zu den jeweiligen Depots, damit man sieht, wie erfolgreich die Kommentatoren mit ihren Einschätzungen sind und wie sich die genannten Inputs in die jeweiligen Strategien einordnen. Zu unserem eigenen Wikifolio geht es HIER bet-at-home .com 7.06% ArthurDent (DNAIDACH): Ex-Tag ist ja bald. Da stocke ich den Wert noch kräftig auf. (05.04. 13:06) >> mehr comments zu bet-at-home.com: www.boerse-social.com/launch/aktie/bet_at_home Volkswagen Vz. 2.61% TheKrupper (DAMPFSP): VW ist wie das Apple der Autoindustrie. Die können machen was sie wollen, die Leute kaufen das Zeugs wohl immer. Mir solls recht sein. An der Börse geht es nicht um Liebe, sondern ums Geld. (05.04. 12:45) >> mehr comments...

