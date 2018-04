Liebe Leser,

Millennial-Lithium hat in den vergangenen Tagen ordentlich Federn gelassen. Besonders am Mittwoch wurde sogar ein Verlust von fast 9 % eingefahren. Ein katastrophales Ergebnis, so die Meinung vieler Beobachter. Denn der Wert nähert sich damit deutlich den Untergrenzen, die noch einen charttechnischen Aufwärtstrend garantieren könnten. Denn: Die Aktie hat oberhalb von 1 Euro jetzt nur noch wenige Haltemarken. Wenn auch noch die 1 Euro durchbrochen werden sollten, dann ginge ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...