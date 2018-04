Dividende von 0,51 Euro je Vorzugsaktie und 0,50 Euro je Stammaktie

Dr. Guido Oelkers als Vertreter der Anteilseigner in Aufsichtsrat gewählt

Aufsichtsrat und Vorstand mit großer Mehrheit entlastet

Die Aktionäre der Sartorius AG haben heute auf der Hauptversammlung in Göttingen den Vorschlägen der Verwaltung mit großer Mehrheit zugestimmt. Sie beschlossen die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,51 Euro je Vorzugsaktie (Vorjahr 0,46 Euro) und 0,50 Euro je Stammaktie (Vorjahr 0,45 Euro). Die Ausschüttungssumme steigt entsprechend um 11,0 auf 34,5 Mio. Euro nach 31,1 Mio. Euro im Vorjahr. Die Ausschüttungsquote liegt mit 24,0 leicht über dem Niveau des Vorjahres (2016: 23,5 %).

Zudem hat die Hauptversammlung Dr. Guido Oelkers als Vertreter der Anteilseigner in den Aufsichtsrat gewählt. Guido Oelkers gehört dem Gremium bereits seit November 2017 an. Er war nach dem Tod des Aufsichtsratsmitglieds Professor Dr. Arnold Picot durch gerichtlichen Beschluss bestellt worden. Diplombetriebswirt Guido Oelkers, Jahrgang 1965, ist seit 1987 in verschiedenen Funktionen in der Pharma- und Biopharma-Branche tätig, unter anderem bei der früheren Hoechst AG, Aventis und Nycomed. Seit 2017 ist er President und CEO der Swedish Orphan Biovitrum AB.

Mit großer Mehrheit entlastete die Hauptversammlung zudem Aufsichtsrat und Vorstand. Insgesamt nahmen mehr als 400 Anteilseigner an der Hauptversammlung teil, die mehr als

58% des stimmberechtigten Grundkapitals vertraten.

Diese Pressemitteilung kann Aussagen über die zukünftige Entwicklung des Sartorius Konzerns enthalten. Die Inhalte der Aussagen können nicht garantiert werden, da sie auf Annehmen und Schätzungen beruhen, die gewisse Risiken und Unsicherheiten bergen.

Präsentation des Vorstandsvorsitzenden Dr. Joachim Kreuzburg zur Hauptversammlung

Die Präsentation sowie weitere Unterlagen zur Hauptversammlung 2017 finden Sie unter: https://www.sartorius.de/sartoriusDE/de/EUR/company/investor-relations/sartorius-ag/shareholders-meeting

Aktuelles Fotomaterial

Dr. Joachim Kreuzburg, Vorstandsvorsitzender der Sartorius AG

www.sartorius.com/fileadmin/media/global/company/Sartorius_Kreuzburg.jpg

Medikamentenproduktion mit Sartorius-Produkten

https://www.sartorius.com/mediafile/corp/Sartorius_0232_PG9_01_RGB.jpg

Arbeit in der Pharmaforschung mit Bioanalytik-Systemen von Sartorius

www.sartorius.com/mediafile/corp/Sartorius_0424_PG14.jpg

Nächste Termine

24. April 2018 Veröffentlichung der Quartalszahlen Januar bis März 2018

24. Juli 2018 Veröffentlichung der Halbjahreszahlen Januar bis Juni 2018

23. Oktober 2018 Veröffentlichung der Geschäftszahlen Januar bis September 2018

Sartorius in Kürze

Der Sartorius Konzern ist ein international führender Pharma- und Laborzulieferer mit den beiden Sparten Bioprocess Solutions und Lab Products Services. Bioprocess Solutions trägt mit einem breiten Produktportfolio mit Fokus auf Einweg-Lösungen dazu bei, dass Biotech-Medikamente und Impfstoffe sicher und effizient hergestellt werden. Lab Products Services konzentriert sich mit Premium-Laborinstrumenten, Verbrauchsmaterialien und Service auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in Pharma- und Biopharmaunternehmen sowie auf akademische Forschungseinrichtungen. Das 1870 gegründete Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2017 nach vorläufigen Zahlen einen Umsatz von über 1,4 Milliarden Euro. Mehr als 7.500 Mitarbeiter sind an den rund 50 Produktions- und Vertriebsstandorten des Konzerns für Kunden rund um den Globus tätig.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180405005685/de/

Contacts:

Sartorius AG

Petra Kirchhoff

Leiterin Konzernkommunikation und Investor Relations

+49 (0)551.308.1686

petra.kirchhoff@sartorius.com