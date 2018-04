DJ PTA-HV: Symrise AG: Einladung zur ordentlichen HauptversammlungHauptversammlung gemäß § 121 Abs. 4a AktG



Holzminden (pta058/05.04.2018/16:30) - Symrise AG, Holzminden, Wertpapier-Kennnummer: SYM999, ISIN: DE000SYM9999



Die Symrise AG lädt ihre Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung am Mittwoch, den 16. Mai 2018, um 10:00 Uhr MESZ, in der Stadthalle Holzminden, Sollingstraße 101, 37603 Holzminden ein.



Tagesordnung



1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Symrise AG für das Geschäftsjahr 2017 nebst Lagebericht, des vom Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2017 nebst Konzernlagebericht und des Berichts des Aufsichtsrats sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach § 289a Abs. 1, § 315a Abs. 1 HGB im Lagebericht



Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt 1 wird nicht erfolgen. § 175 Abs. 1 Satz 1 AktG sieht lediglich vor, dass der Vorstand die Hauptversammlung zur Entgegennahme u.a. des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts sowie zur Beschlussfassung über die Verwendung eines Bilanzgewinns und bei einem Mutterunternehmen auch zur Entgegennahme des vom Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts einzuberufen hat. Gemäß §§ 175 Abs. 2, 176 Abs.1 Satz 1 AktG hat der Vorstand der Hauptversammlung u.a. den Jahresabschluss, den Lagebericht, den Bericht des Aufsichtsrats, den Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns und - bei börsennotierten Gesellschaften - einen erläuternden Bericht zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB, sowie bei einem Mutterunternehmen auch den Konzernabschluss, den Konzernlagebericht und den Bericht des Aufsichtsrats hierüber zugänglich zu machen.



Die vorstehenden Unterlagen werden in der Hauptversammlung näher erläutert. Sie liegen von der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Symrise AG, Mühlenfeldstraße 1, 37603 Holzminden, sowie in der Hauptversammlung selbst zur Einsicht der Aktionäre aus und sind über die Internetseite der Gesellschaft unter



http://www.symrise.com > de > investoren > hv > 2018



zugänglich gemacht.



Auf Verlangen werden jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos Abschriften der ausliegenden Unterlagen erteilt.



2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2017



Aus dem Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2017 sollen 0,88 Eur je dividendenberechtigter Stückaktie ausgeschüttet werden.



Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2017 in Höhe von 304.524.551,81 Eur wie folgt zu verwenden:



- Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,88 je 114.235.065,12 Eur dividendenberechtigter Stückaktie: - Vortrag auf neue Rechnung: 190.289.486,69 Eur Sofern die Symrise AG im Zeitpunkt der Beschlussfassung durch die Hauptversammlung eigene Aktien hält, sind diese nach dem Aktiengesetz nicht dividendenberechtigt. Der auf nicht dividendenberechtigte Stückaktien entfallende Teilbetrag wird ebenfalls auf neue Rechnung vorgetragen.



3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017



Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2017 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für dieses Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.



4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017



Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2017 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für dieses Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.



5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018 sowie für den Fall einer prüferischen Durchsicht des Prüfers für den verkürzten Abschluss und den Zwischenlagebericht für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2018



Gestützt auf die Empfehlung seines Prüfungsausschusses schlägt der Aufsichtsrat vor, zu beschließen, die Ernst & Young GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hannover, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 sowie für die prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2018, sofern diese einer solchen prüferischen Durchsicht unterzogen werden, zu wählen.



6. Wahl zum Aufsichtsrat



Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat gemäß § 8 Abs. 1 der Satzung i.V. m. § 96 Abs. 1 Aktiengesetz (" AktG") und § 7 Abs. 1, Satz 1, Nr. 1 des Mitbestimmungsgesetzes vom 4. Mai 1976 aus zwölf Mitgliedern zu bestehen. Davon werden sechs Mitglieder von der Hauptversammlung und sechs Mitglieder von den Arbeitnehmern nach den Bestimmungen des Mitbestimmungsgesetzes gewählt.



§ 96 Abs. 2 Satz 1 AktG bestimmt u.a. für die dem Mitbestimmungsgesetz unterliegenden börsennotierten Gesellschaften, dass sich der Aufsichtsrat zu mindestens 30 Prozent aus Frauen und zu mindestens 30 Prozent aus Männern zusammensetzen muss. Um diesem Mindestanteilsgebot zu entsprechen, müssen bei der Gesellschaft mindestens vier Aufsichtsratssitze von Frauen und mindestens vier Aufsichtsratssitze von Männern besetzt sein. Dieser Mindestanteil ist vom Aufsichtsrat insgesamt zu erfüllen (sog. Gesamterfüllung), sofern nicht die Anteilseigner- oder Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat dem durch Beschluss widersprechen (§ 96 Abs. 2 Satz 3 AktG). Der Gesamterfüllung wurde sowohl seitens der Vertreter der Anteilseigner als auch seitens der Vertreter der Arbeitnehmer nach § 96 Abs. 2 Satz 3 AktG widersprochen. Sowohl die Gruppe der Anteilseignervertreter als auch die Gruppe der Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat müssen das Mindestanteilsgebot von 30 % jeweils getrennt für ihre Gruppe erfüllen, so dass den sechs Vertretern jeder Gruppe mindestens zwei Frauen und mindestens zwei Männer angehören. Beide Gruppen im Aufsichtsrat erfüllen derzeit diese Voraussetzung, und zwar unabhängig von der vorgesehenen Wahl.



Die Amtszeit von Herrn Dr. Becker endet aufgrund Erreichens der Altersgrenze mit Ablauf der Hauptversammlung am 16. Mai 2018, so dass ein Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat von der Hauptversammlung neu gewählt werden muss.



Auf Basis eines Vorschlages seines Nominierungsausschusses und unter Berücksichtigung der Ziele und des Kompetenzprofils für die Zusammensetzung des Aufsichtsrats schlägt der Aufsichtsrat vor, folgenden Anteilseignervertreter für die Zeit bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2020 entscheidet, in den Aufsichtsrat zu wählen:



Herrn Bernd Hirsch, Finanzvorstand der Bertelsmann Management SE, Neuler



Im Hinblick auf § 100 Abs. 2 Ziffer 4 AktG wird mitgeteilt, dass das Mandat von Herrn Bernd Hirsch als Finanzvorstand der Symrise AG zum 31. Dezember 2015 geendet hat.



Im Falle der Wahl von Herrn Bernd Hirsch in den Aufsichtsrat ist vorgesehen, ihn als Kandidaten für den Vorsitz des Prüfungsausschusses vorzuschlagen. Der Aufsichtsratsvorsitz wird weiterhin bei Herrn Dr. Thomas Rabe bleiben.



Angaben gemäß § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG:



Herr Bernd Hirsch ist bei den nachfolgend unter a) aufgeführten anderen inländischen Gesellschaften Mitglied des Aufsichtsrats bzw. bei den unter b) aufgeführten ausländischen Gesellschaften Mitglied eines vergleichbaren Kontrollgremiums:



a) Evotec AG, Hamburg, stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats b) Bertelsmann Inc., Wilmington, USA, Mitglied des Aufsichtsrats Penguin Random House LLC, UK, Mitglied des Aufsichtsrats RTL Group S.A., Luxemburg, Mitglied des Aufsichtsrats Angaben gemäß Ziffer 5.4.1. Abs. 6 bis 8 des DCGK:



Nach Kenntnis des Aufsichtsrats bestehen zwischen Herrn Bernd Hirsch und der Gesellschaft, den Organen der Gesellschaft und wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionären folgende persönliche oder geschäftliche Beziehungen, deren Offenlegung Ziffer 5.4.1 Abs. 6 bis 8 des DCGK empfiehlt:



Zwischen Herrn Bernd Hirsch und Herrn Dr. Thomas Rabe, Aufsichtsrats-Vorsitzender der Symrise AG, besteht eine geschäftliche Beziehung. Beide gehören dem Vorstand der Bertelsmann Management SE, Gütersloh an, Herr Dr. Rabe als Vorstandsvorsitzender und Herr Hirsch als Finanzvorstand.



Weitere Beziehungen im Sinne der Regelung des DCGK bestehen nach Kenntnis des Aufsichtsrats nicht.



Der Aufsichtsrat hat sich vergewissert, dass Herr Hirsch den erwarteten Zeitaufwand für die Tätigkeit als Mitglied des Aufsichtsrats der Symrise AG aufbringen kann.



Der Lebenslauf von Herrn Hirsch ist am Ende der Tagesordnung vor dem Bericht an die Hauptversammlung zur teilweisen Ausnutzung des Bedingten Kapitals 2017 abgedruckt und auch über die Internetseite der Gesellschaft abrufbar.



7. Beschlussfassung über die Änderung der Vergütung des Aufsichtsrats und entsprechende Neufassung von § 14 Abs. 1, 2 und 8 der Satzung



Derzeit sieht die Regelung in § 14 der Satzung u.a. eine Festvergütung sowie eine Vergütung der Ausschussarbeit der Mitglieder des Aufsichtsrats vor und entspricht damit ausnahmslos den Empfehlungen der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex in der vom Bundesministerium der Justiz im amtlichen Teil des Bundesanzeigers am 24. April 2017 und mit Berichtigungen vom 19. Mai 2017 erneut bekannt gemachten aktuellen Fassung vom 7. Februar 2017. (MORE TO FOLLOW) Dow Jones NewswiresApril 05, 2018 10:30 ET (14:30 GMT)Die Vergütung des Aufsichtsrats ist seit 2013 unverändert. In dieser Zeit hat sich die Marktkapitalisierung der Symrise AG mehr als verdoppelt, der Umsatz ist von 1,8 Mrd. Eur auf rund 3 Mrd. Eur gestiegen und die Mitarbeiterzahl hat sich von rund 6.000 auf rund 9.400 erhöht. Damit einhergegangen sind für den Aufsichtsrat eine erhöhte Verantwortung und ein deutlich gestiegenes Arbeitspensum, nicht zuletzt durch die aktive M&A-Arbeit von Symrise. Unter Berücksichtigung der Wertschätzung der Arbeit der Aufsichtsratsmitglieder einerseits und der Lohnzurückhaltung bei Symrise andererseits soll deshalb erstmals seit fünf Jahren die Vergütung des Aufsichtsrats angepasst werden. Die Sitzungsgelder bleiben aber unverändert.



Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:



§ 14 Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 8 der Satzung werden wie folgt neu gefasst:



"(1) Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten eine jährliche Vergütung in Höhe von 70.000,00 Eur.



(2) Der Vorsitzende des Aufsichtsrates erhält eine zusätzliche jährliche Vergütung in Höhe von 70.000,00 Eur. Der stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates und der Vorsitzende des Prüfungsausschusses erhalten eine zusätzliche jährliche Vergütung von jeweils 35.000,00 Eur.



(8) Die Regelungen dieses § 14 gelten ab dem Geschäftsjahr 2018."



Die Absätze 3 bis 7 in § 14 blieben unverändert.



Zu Punkt 6 der Tagesordnung



Angaben zu dem zur Wahl vorgeschlagenen Aufsichtsratskandidaten



Bernd Hirsch, Neuler Finanzvorstand der Bertelsmann Management SE, Gütersloh Nationalität: Deutsch



Bernd Hirsch wurde am 24. Juli 1970 in Ellwangen geboren. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität Würzburg begann er seine berufliche Laufbahn als Audit Manager bei Arthur Andersen in Stuttgart. 2001 nahm Bernd Hirsch seine Tätigkeit bei der Carl-Zeiss Gruppe auf und arbeitete dort als Director Mergers & Acqusitions, bis er 2002 als Finanzvorstand zur Carl Zeiss Meditec AG in Jena wechselte. 2009 übernahm er bis Ende 2015 bei der Symrise AG in Holzminden als Mitglied des Vorstands das Ressort Finanzen. Seit April 2016 ist Bernd Hirsch Finanzvorstand der Bertelsmann Management SE in Gütersloh.



Bernd Hirsch ist Mitglied in folgenden weiteren gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und vergleichbaren Kontrollgremien:



- Evotec AG, Hamburg - Bertelsmann Inc., Wilmington, USA - Penguin Random House LLC, UK - RTL Group S.A., Luxemburg



Bericht an die Hauptversammlung zur teilweisen Ausnutzung des Bedingten Kapitals 2017 unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre durch Ausgabe einer Wandelschuldverschreibung



Mit Beschluss der Hauptversammlung vom 17. Mai 2017 wurde der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 16. Mai 2022 einmalig oder mehrmals, auch gleichzeitig in verschiedenen Tranchen auf den Inhaber lautende Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen bzw. Kombinationen dieser Instrumente mit oder ohne Laufzeitbegrenzung (nachstehend gemeinsam " Schuldverschreibungen") im Gesamtnennbetrag von bis zu 1.500.000.000,00 Eur zu begeben und den Inhabern von Schuldverschreibungen Options- oder Wandlungsrechte auf insgesamt bis zu 20.000.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von bis zu 20.000.000,00 Eur nach näherer Maßgabe der jeweiligen Bedingungen der Schuldverschreibungen zu gewähren. Zur Bedienung der Options- und/oder Wandlungsrechte im Fall der Ausnutzung der Ermächtigung hat die ordentliche Hauptversammlung am 17. Mai 2017 ferner beschlossen, das Grundkapital um bis zu 20.000.000,00 Eur durch Ausgabe von bis zu 20.000.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien bedingt zu erhöhen, § 4 Abs. 6 der Satzung (" Bedingtes Kapital 2017").



Das Bedingte Kapital 2017 ist am 30. Mai 2017 in das Handelsregister der Gesellschaft eingetragen worden.



Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auf die Schuldverschreibungen auszuschließen, und zwar unter anderem, sofern deren Ausgabepreis den theoretischen Marktwert nicht wesentlich unterschreitet und die Summe der aufgrund von Schuldverschreibungen nach dieser Ermächtigung auszugebenden Aktien zusammen mit anderen gemäß oder entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG während der Wirksamkeit dieser Ermächtigung ausgegebenen oder veräußerten Aktien 10 % des jeweiligen Grundkapitals nicht übersteigt.



Ausgabe einer Wandelschuldverschreibung vom 20. Juni 2017



Hiermit erstattet der Vorstand Bericht über die Ausgabe einer Wandelschuldverschreibung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre am 20. Juni 2017.



Der Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats am 13. Juni 2017 beschlossen, von der vorgenannten Ermächtigung teilweise Gebrauch zu machen und eine nachrangige, unbesicherte Wandelschuldverschreibung mit einem Gesamtvolumen von 400.000.000,00 Eur, einer Stückelung von 100.000,00 Eur und einem Kupon von 0,2375 % per annum unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre gemäß §§ 221 Abs. 4 Satz 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu begeben. Die ausgegebenen Teilschuldverschreibungen sind erstmalig nach Ablauf von fünf Jahren nach dem Ausgabetag der Wandelschuldverschreibung in neue und/oder bestehende auf den Inhaber lautende nennwertlose Stammaktien der Gesellschaft wandelbar. Der anfängliche Wandlungspreis wurde auf 91,8595 Eur und das Wandlungsverhältnis der neuen Wandelschuldverschreibung wurde auf 1.088,6190 Aktien je Teilschuldverschreibung festgelegt.



Die Begebung der Wandelschuldverschreibung erfolgte am 20. Juni 2017.



Die Teilschuldverschreibungen wurden zum Handel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Börse zugelassen (ISIN DE000SYM7787, WKN SYM778).



Die Teilschuldverschreibungen sind wandelbar in bis zu insgesamt 4.600.000 Stückaktien mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von je 1,00 Eur. Würden alle Teilschuldverschreibungen gewandelt, würde sich das Grundkapital der der Gesellschaft von derzeit 129.812.574,00 Eur um 4.600.000,00 Eur auf dann 134.412.574,00 Eur erhöhen. Die Summe der den Teilschuldverschreibungen zugeordneten Wandlungsrechten in Stammaktien (4.600.000 Stück) beträgt dabei etwa 3,4 % des so erhöhten Grundkapitals der Gesellschaft und liegt damit unter 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft.



Die Erklärung der Ausgabe der Wandelanleihe nebst einer Niederschrift des Ermächtigungsbeschlusses vom 17. Mai 2017 wurde beim Handelsregister, Amtsgericht Hildesheim, HRB 200436, hinterlegt.



Die Teilschuldverschreibungen haben eine Laufzeit von sieben Jahren (sofern sie nicht bereits zuvor zurückgekauft, gewandelt oder entwertet worden sind). Sie werden mit 0,2375 % pro Jahr verzinst. Die Zinsen sind jährlich, jeweils am 20. Juni, nachträglich zahlbar. Die anfängliche Wandlungsprämie liegt rund 45 % über dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Stammaktien im XETRA-Handel während des beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens am 13. Juni 2017.



Die Gesellschaft hat gemäß den Bedingungen der Wandelschuldverschreibung die Möglichkeit, die Teilschuldverschreibungen zum Nennwert (zuzüglich aufgelaufener, aber nicht gezahlter Zinsen) jederzeit (i) am oder nach dem 11. Juli 2021 zurückzuzahlen, wenn der Kurs der Stammaktien während eines bestimmten Zeitraums 130 % des dann gültigen Wandlungspreises übersteigt oder (ii) wenn nur noch höchstens 20 % des ursprünglichen Gesamtnennwerts der Wandelschuldverschreibung ausstehen. Sofern die Teilschuldverschreibungen nicht vorzeitig fällig geworden, zurückgekauft oder eingezogen worden sind, haben die Inhaber nach Ablauf des 20. Juni 2022 erstmalig das Recht, sie in Stammaktien der Gesellschaft zu wandeln. Eine Rückzahlung erfolgt ansonsten bei Endfälligkeit, also am 20. Juni 2024.



Die Teilschuldverschreibungen konnten im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens ausschließlich bei institutionellen Anlegern außerhalb der Vereinigten Staaten aufgrund Regulation S (Category 1) nach dem United States Securities Act von 1933 in der aktuellen Fassung sowie außerhalb Kanadas, Australiens, Japans und anderer Rechtsordnungen, in denen das Angebot oder der Verkauf von Wandelschuldverschreibungen gesetzlich untersagt ist, platziert werden.



Bei der Festsetzung des anfänglichen Wandlungspreises wurden die Vorgaben der §§ 221 Abs. 4 Satz 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG für den vereinfachten Bezugsrechtsausschluss beachtet. Danach darf der Ausgabepreis für eine Schuldverschreibung den theoretischen Marktwert nicht wesentlich unterschreiten. Vorstand und Aufsichtsrat haben hierzu den durchschnittlichen, nach Umsätzen gewichteten Kurs der Symrise Aktie im XETRA-Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse während des beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens am 13. Juni 2017 ermittelt. Im XETRA-Handel finden grundsätzlich die höchsten Handelsumsätze der Symrise Aktie statt; bei der vorliegenden Preisfestsetzung stellen die gewichteten Kurse im XETRA-Handel somit einen besonders zeitnahen repräsentativen Kurs dar und bildeten daher eine geeignete Referenz bei der Preisfestsetzung.



Gegenüber diesem Kurs enthält der festgesetzte anfängliche Wandlungspreis von 91,8595 Eur je Aktie eine Wandlungsprämie in Höhe von rund 45 %.



Die Gesellschaft hat dabei von der in §§ 221 Abs. 4 Satz 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG gesetzlich vorgesehenen Möglichkeit des vereinfachten Bezugsrechtsausschlusses bei der Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen (MORE TO FOLLOW) Dow Jones NewswiresApril 05, 2018 10:30 ET (14:30 GMT)