PANTAFLIX AG: Starttermin für zweite Staffel der Serie 'You Are Wanted' festgelegt DGAP-News: PANTAFLIX AG / Schlagwort(e): Produkteinführung PANTAFLIX AG: Starttermin für zweite Staffel der Serie 'You Are Wanted' festgelegt 05.04.2018 / 17:24 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. PANTAFLIX AG: Starttermin für zweite Staffel der Serie "You Are Wanted" festgelegt München, 5. April 2018 - AMAZON gibt den Starttermin der zweiten Staffel von You Are Wanted mit sechs neuen Folgen bekannt. Die neuen Episoden der Thriller-Serie mit Matthias Schweighöfer werden ab dem 18. Mai 2018 in Deutschland und Österreich bei Prime Video verfügbar sein. You Are Wanted ist die meistgestreamte Serie bei Amazons Video-Streaming-Service in Deutschland und Österreich und zugleich die Serie mit den meisten 5-Sterne-Zuschauerrezensionen. "Nach dem großen Erfolg der ersten Staffel konnte ich es gar nicht erwarten, die Geschichte von Lukas Franke weiterzuerzählen. Ich bin sehr stolz, der ganzen Welt die zweite Staffel von You Are Wanted zu zeigen", sagt Matthias Schweighöfer. "Für Lukas Franke wird es in den neuen Folgen noch gefährlicher, noch bedrohlicher: Er dachte, er hätte die Kontrolle über sein Leben zurückerlangt. Aber im Leben gibt es kein Zurück." "Nach dem überragenden weltweiten Erfolg der ersten Staffel wollen wir mit der nun startenden zweiten Staffel wieder die Rekorde brechen und global noch mehr Menschen mit unserem Produkt unterhalten. Es ist Wahnsinn, wie viele begeisterte Reaktionen wir bisher aus der ganzen Welt zu unserer Serie erhalten haben", erklärt Dan Maag, Vorstandsvorsitzender der PANTAFLIX AG, deren Tochter PANTALEON Films GmbH You Are Wanted federführend mitproduziert. Keine Pause für Lukas Franke - mit dem Daten sammelnden Monsterprogramm "Burning Man" schien er sein Schicksal wieder in eigenen Händen zu halten. Doch nun geht der Albtraum von Neuem los. Seine Erinnerung: gelöscht. "Burning Man": verschwunden. Seine Familie: in Gefahr. Lukas ist wieder auf der Flucht. Allmächtige Geheimdienste, internationale Kriminelle sowie Hacker und Aktivisten mit ihrer ganz eigenen Vorstellung von einer besseren Welt wollen "Burning Man" in die Finger bekommen und eröffnen die Jagd auf den Familienvater. Seine einzige Chance: Er muss die mächtigste Cyber-Waffe der Welt wiederfinden. Diesmal werden die Topdarstellerin Jessica Schwarz (Das Lied in mir), der niederländische Shooting-Star Hannah Hoekstra (App) und der erfahrene amerikanische Schauspieler Michael Landes (Burlesque) das Ensemble um Hauptdarsteller Matthias Schweighöfer und Alexandra Maria Lara ergänzen. Auch wieder im Cast des Prime Originals sind Catrin Striebeck (Zwischen den Jahren), Katrin Bauerfeind (Bauerfeind assistiert ...), Aleksandar Jovanovic (Tempel) und Jörg Pintsch (Rote Rosen). Die zweite Staffel von You Are Wanted ist ein Prime Original, produziert von PANTALEON Films GmbH, Warner Bros. Entertainment GmbH und Warner Bros. International Television Production Deutschland GmbH. Produzenten der Serie sind Dan Maag, Matthias Schweighöfer, Marco Beckmann und Willi Geike. Regie führen Matthias Schweighöfer und Bernhard Jasper. Die Drehbücher stammen aus der Feder von Markus Hoffmann, Uwe Kossmann und Arndt Stüwe. Gefördert wird You Are Wanted vom German Motion Picture Fund. Über die PANTAFLIX AG: Die PANTAFLIX AG (XETRA: PAL, ISIN: DE000A12UPJ7) ist eines der am schnellsten wachsenden Medienunternehmen in Europa. Bestehend aus der Video-on-Demand-Plattform (VoD) PANTAFLIX, dem klassischen Filmproduktionsgeschäft PANTALEON Films und der Brand-Integration-Einheit March & Friends verfolgt der Konzern einen 360-Grad-Ansatz hinsichtlich Produktion, Vertrieb, Verwertung und Vermarktung von Filmen und Serien sowie deren Rechte. Seine hohe Wachstumsdynamik bezieht der Konzern aus seinem progressiven Vertriebsmodell für internationale Filmproduktionen auf PANTAFLIX. PANTAFLIX liefert Inhalte an Film- und Serienkonsumenten auf der ganzen Welt. Die PANTAFLIX AG hat Kooperationen mit namhaften Partnern wie Amazon, Disney, Warner Bros. und Sun Seven Stars Media. In ihrem Heimatmarkt Deutschland sitzt die Unternehmensgruppe an den Standorten Berlin, Köln, München und Frankfurt. PANTAFLIX verfügt mit dem Filmproduzenten Dan Maag, dem Digital-Experten Stefan Langefeld und dem Medienmanager Nicolas Paalzow über eine einzigartige Führungsriege, die tief in der Film- und Technologie-Branche verwurzelt ist. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.pantaflixgroup.com und www.pantaflix.com. 