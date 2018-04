Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit einer Rally hat der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag auf die Entspannung im Handelsstreit zwischen China und den USA reagiert. US-Handelsminister Wilbur Ross rechnet offenbar trotz der aggressiven Handelsstreitigkeiten damit, dass sich beide Länder noch auf ein Abkommen verständigen werden, bevor die Zölle eingeführt werden. US-Präsident Donald Trumps neuer Wirtschaftsberater Larry Kudlow äußerte sich in einem ähnlichen Sinne. Das sind gute Nachrichten für den exportlastigen DAX - der Index gewann 2,9 Prozent auf 12.305 Punkte.

Trotz schwächerer Monsanto-Geschäftszahlen schlossen Bayer 3 Prozent höher. Die Anleger interessierten sich vor allem für Neuigkeiten zur geplanten Fusion mit Bayer. Und hier zeigt sich Monsanto zuversichtlich, die nötigen Freigaben im zweiten Quartal zu erhalten. Die Nachricht wurde positiv aufgenommen, ist doch die Zustimmung der US-Behörden noch keine ausgemachte Sache. Die EU-Kommission hat der Fusion bereits unter Auflagen zugestimmt.

Garth Ritchie will offenbar die Deutsche Bank verlassen

Die Aktie der Deutschen Bank reagierte mit Aufschlägen von 4,4 Prozent auf einen Bericht im Wall Street Journal, laut dem Vorstandsmitglied Garth Ritchie darüber nachgedacht hat, das Geldhaus zu verlassen. Ritchie leitet zusammen mit seinem Vorstandskollegen Marcus Schenck die Unternehmens- und Investmentbank. Die Anleger dürften nun darauf spekulieren, dass möglicherweise eine Restrukturierung der Sparte ansteht, die sich zuletzt schwach entwickelt hat.

Nach Kaufempfehlungen der DZ Bank ging es für Aurubis um 4,4 Prozent und für Jungheinrich um 3 Prozent nach oben. Im TecDAX gewannen Nordex gleich 17,5 Prozent. Nachdem die Aktie zuletzt von Käufen des Großaktionärs profitiert hatte und die Analysten von Warburg das Unternehmen vor dem Turnaround sehen, hat Nordex nun einen überzeugenden Auftragseingang für das erste Quartal vorgelegt.

Godewind Immobilien verpatzt Börsendebüt

Das zuvor bereits abgespeckte Börsendebüt von Godewind Immobilien ist enttäuschend ausgefallen. Der erste Kurs der Aktie wurde am Donnerstag mit 3,60 Euro ermittelt. Gegenüber dem Ausgabekurs von 4,00 Euro je Aktie bedeutete das ein Minus von 10 Prozent. Godewind hat knapp 94 Millionen neue Aktien an die Börse gebracht und somit rund 375 Millionen Euro erlöst. Zum Börsenschluss wurde die Aktie auf dem Frankfurter Parkett mit 3,70 Euro gehandelt.

Codon schoßen um 16,7 Prozent auf 7,13 Euro nach oben. Positiv kam an der Börse an, dass das Unternehmen die klinische Phase-II-Studie "co.dis" erfolgreich abgeschlossen hat. "Codon hat mit Studien und Zulassungen in der Regel kaum Probleme", so ein Aktienhändler. Nach der europäischen Zulassung für Gelenkknorpelprodukte im Sommer vergangenen Jahres sei die Aktie ein wenig in Vergessenheit geraten. Seit dem Hoch am 27. Juni bei 12,90 Euro hatte sich der Wert zwischenzeitlich halbiert. Nun hauche die Meldung der Aktie wieder Leben ein.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 112,2 (Vortag: 110,2) Millionen Aktien im Wert von rund 4,62 (Vortag: 4,26) Milliarden Euro. Alle 30 DAX-Werte schlossen im Plus.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.305,19 +2,90% -4,74% DAX-Future 12.317,00 +2,96% -4,76% XDAX 12.313,14 +2,02% -4,26% MDAX 25.679,26 +2,17% -1,99% TecDAX 2.512,98 +3,61% -0,64% SDAX 11.964,81 +2,28% +0,66% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 159,08 -21 ===

