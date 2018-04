Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Frankfurt am Main (pta060/05.04.2018/17:45) - 05.04.2018. Die Ferax Capital AG, eine auf Nebenwerte spezialisierte Beteiligungsgesellschaft, gibt bekannt, dass der durch den Aktionär Herrn Markus Hoppe aus Bochum angefochtene Beschluss zu Top 2 ("Kapitalherabsetzung") der Hauptversammlung vom 15.11.2017 nun zeitnah zur Eintragung gelangen wird. Die Gesellschaft wurde durch den zuvor genannten Aktionär im Wege einer Anfechtungs- und Feststellungsklage vor dem Landgericht in Frankfurt am Main angegriffen und in der Umsetzung der Hauptversammlungsbeschlüsse blockiert. Da Vorstand und Aufsichtsrat die Klage für sachfern und zudem gesellschaftsschädlich hielten, wurde unverzüglich ein sogenanntes Freigabeverfahren vor dem Oberlandesgericht in Frankfurt am Main (OLG) angestrengt.



Der 5. Zivilsenat hat mit Beschluss vom 28. März 2018, der heute der Gesellschaft zugegangen ist, dem Antrag der Gesellschaft stattgegeben. Der von der Hauptversammlung mit überwältigender Mehrheit gefasste Beschluss zur Kapitalherabsetzung und Zusammenlegung von Aktien im Verhältnis von 10:1 kann nun zeitnah umgesetzt werden.



Der Vorstand



Disclaimer: Sofern in dieser Kapitalmarktmeldung zukunftsbezogene, also Absichten, Erwartungen, Annahmen oder Ferax Capital AG Vorhersagen enthaltende Aussagen gemacht werden, basieren diese auf den gegenwärtigen Erkenntnissen der Ferax Capital AG. Zukunftsbezogene Aussagen sind naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächliche Entwicklung erheblich von der erwarteten abweicht. Diese Unternehmensmitteilung stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der Aktie der Ferax Capital AG dar.



Aussender: Ferax Capital AG Adresse: Hausener Weg 29, 60489 Frankfurt am Main Land: Deutschland



ISIN(s): DE0005751309 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Hamburg



