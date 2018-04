Tagesausblick für 6.4.: DAX mit Kudlow-Rally. AMD, Aixtron und Nordex im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Die Aktienmärkte zeigten heute einen starken Rebound. Dabei zählte der DAX zu den stärksten Standardwerteindizes in Europa. Bei den Sektoren verbuchte unter anderem der EuroStoxx 50 Banks Index überdurchschnittliche Gewinne. Nach dem nun schon seit Wochen anhaltenden Handelskonflikt zwischen den USA und China, schwindet nun die Angst bei den Investoren. Katalysator war vor allem Larry Kudlow, Chef-Wirtschaftsberater von US-Präsident Donald Trump. Er hält es gar für möglich, dass die von den USA verhängten Strafzölle gegen China gar nicht in Kraft treten.

Die Anleihenkurse waren derweil heute mehrheitlich im Rückwärtsgang und der Euro/US-Dollar-Kurs tauchte unter 1,23 US-Dollar.

Morgen stehen nur wenige Wirtschaftsdaten an. Der Fokus liegt weiterhin auf Meldungen aus China und den USA.

Unternehmen im Fokus

Aurubis profitierte von einem positiven Analystenkommentar und testet das Märzhoch bei EUR 70. Morphosys meldete die Zulassung von Tremfya zur Behandlung von mittelschwerer bis schwerer Schuppenflechte in Australien und Brasilien. Nordex meldete einen starken Auftragseingang was Anleger mit einem zweistelligen Plus quittierten. Der Verband der deutschen Maschinen- und Anlagenbauer meldete ein Auftragsplus 13 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Titel wie GEA, Group, Kion und Jungheinrich reagierten mit einem deutlichen Plus. Der US-Halbleitersektor präsentierte sich recht durchwachsen. Im TecDAX fielen zudem Aixtron, Aumann, Sartorius und Siltronic mit außerordentlichen Aufschlägen auf. Während AMD in den ersten Handelsstunden deutlich zulegen konnte, stagnierten andere Halbleiterwerte wie Nvidia. Techtitel wie Amazon, Apple, Facebook, Netflix und Tesla konnten sich hingegen weiter von den jüngsten Tiefs distanzieren.

Wichtige Termine

Deutschland - Industrieproduktion, Februar

USA - Arbeitsmarktbericht, März

Charttechnischer Ausblick: DAX

Widerstandsmarken: 12.350/12.460 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.500/11.810/12.000/12.200 Punkte

Dem DAX gelang der Ausbruch aus dem Seitwärtstrend 11.810/12.090 Punkte und die Hürde bei 12.200 Punkten. Damit eröffnet sich weiteres Potenzial bis 12.460 Punkte. Die Bullen sind kurzfristig am Drücker. Kippt der Index erneut unter 11.810/12.000 Punkte droht eine Konsolidierung bis 11.500 Punkte.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 29.01.2018 - 05.04.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 06.04.2012 - 05.04.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

Inline-Optionsscheine auf den DAX Index für Spekulationen, dass der Index in der vorgegebenen Range bleibt.



Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro untere Knock-Out-Barriere in Punkten

obere Knock-Out-Barriere in Punkten finaler Bewertungstag DAX HX16DW 2,07 11.400 12.600 17.05.2018 DAX HX0EB7 6,37 11.700 13.200 17.05.2018 DAX HX07YL 7,19 11.600 13.300 17.05.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 05.04.2017; 17:42 Uhr



Der maximale Rückzahlungsbetrag liegt bei jeweils EUR 10. Wird eine der Barrieren tangiert verfällt das Papier jedoch wertlos.

