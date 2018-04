WorkFusion nimmt neben neuer Finanzierung Führungskräfte auf, um globales Wachstum und Bereitstellung von RPA mit künstlicher Intelligenz voranzubringen



New York (ots/PRNewswire) - WorkFusion, führende Firma für Software für die Prozessautomatisierung durch Roboter (RPA), hat in einer E-Finanzierungsrunde unter Leitung von Hawk Equity und Declaration Partners 50 Millionen USD erzielt, was die gesamten Investitionen des Unternehmens auf 118 Millionen USD bringt. Die vorigen Investoren Georgian Partners, iNovia Capital und NGP Capital nahmen ebenfalls teil. Das Kapital wird für die Expansion der globalen Tätigkeit von WorkFusion genutzt, und um seine Vision voranzutreiben, Firmen mit der Leistungsfähigkeit von RPA-Bots, die mittels künstlicher Intelligenz lernen, dabei zu helfen, Veränderungen schnell zu bewältigen.



WorkFusion gab zudem Ergänzungen seiner Führungsmannschaft bekannt. Alex Lyashok, der zuvor Präsident war, wurde mit Wirkung zum 1. April 2018 zum CEO und Mitglied des Aufsichtsrates berufen. Max Yankelevich, einer der Gründer und voriger CEO, bleibt dem Unternehmen als Chief Strategy Officer erhalten und behält seinen Sitz im Aufsichtsrat. Peter Cumello ist WorkFusion in der Rolle des CFO beigetreten. Peter Cumello war zuvor als CFO bei Text100 weltweit für die Finanzen tätig, war Verwaltungsdirektor für Finanzen für Nordamerika bei Accenture und leitender Vizepräsident für Finanzen bei Avanade. Dr. Homaira Akbari wurde Mitglied des Verwaltungsrates von WorkFusion. Dr. Akbari ist Mitglied im Aufsichtsrat mehrerer Aktiengesellschaften, die in den Fortune 500 verzeichnet sind, darunter der Banco Santander S.A., und ist CEO von AKnowledge Partners. Dr. Akbari hatte leitende Managementrollen in Blue-Chip-Technologiefirmen inne, darunter bei Microsoft und Thales SA, und war Präsidentin und CEO of SkyBitz Inc., einem führenden Anbieter von Ferntracking von Aktiva und Sicherheitsprodukten.



"Die Nachfrage nach unseren Produkten ist im Jahr 2017 um 850 % gewachsen. Dies bestätigt die Fähigkeit der künstlichen Intelligenz, häufig vorkommende geschäftliche Abläufe zu automatisieren, beispielsweise die Aufnahme von Kunden in Banken, die Verarbeitung von Ansprüchen im Versicherungswesen oder Außenstände in geteilten Dienstleistungen", sagte CEO Alex Lyashok. "Wir waren die ersten, die RPA mit künstlicher Intelligenz eingeführt haben, die ersten, die mit RPA Express freie RPA eingeführt haben und die ersten, die mit der Automation Academy kostenlose Schulungen anboten. Wir werden dem Markt weiterhin Innovationen bieten und werden unseren Kunden weiterhin helfen, ihre Firmen durch einwandfreie Funktion auf die Zukunft vorzubereiten."



"Intelligente Automatisierung ist nicht nur im Bereich der Effizienz der Belegschaft der nächste große Trend, sondern auch beim Wachstum etablierter Firmen durch digitale Initiativen und WorkFusion ist hier klar führend", sagte David Hawkins, Gründer von Hawk Equity. Brian Frank, geschäftsführender Gesellschafter von Declaration Partners, setzte hinzu: "Die Automatisierungstechnik von WorkFusion löst für große Unternehmen entscheidende betriebliche Probleme. Nach umfassender Marktforschung und Gesprächen mit Kunden und Analysten ist klar, dass WorkFusion belegt, dass die künstliche Intelligenz die Arbeitsweise von Unternehmen verändern wird."



Informationen zu WorkFusion



Die RPA-Software mit künstlicher Intelligenz von WorkFusion baut und verwaltet Softwareroboter für wiederholte Tätigkeiten. Die Produkte wenden sich an Firmen mit hohem Datenaufkommen und automatisieren Prozesse mit hohem Volumen durch Zusammenbringen von künstlicher Intelligenz, RPA und Menschen in einer intuitiven Plattform. Top-Großunternehmen in Bankwesen, Versicherungen, Gesundheitswesen und weiteren Branchen mit hohem Datenaufkommen weltweit entscheiden sich für WorkFusion aufgrund des integrierten Angebotes, der besten Betriebskosten der Branche und nativen maschinellen Lernens. WorkFusion hat seinen Hauptsitz in New York und unterhält Niederlassungen in acht Ländern in Europa und Asien. Weitere Informationen über WorkFusion erhalten Sie unter www.workfusion.com.



