Conotoxia (https://conotoxia.com/), ein Produkt von Cinkciarz, bietet schnelle und effiziente Geldüberweisungen in 24 Währungen. Überweisungen können entweder über die Kontonummer der Empfängerbank oder einfach per Telefonnummer oder E-Mail-Adresse angewiesen werden.



Der Service vereinfacht Überweisungen in Inlands- und internationalen Währungen. Ab dem 4. April 2018 kann man den Service 30 Tage lang kostenlos ausprobieren.



Überweisungen können über die Kontonummer angewiesen werden. Ist die Kontonummer des Empfängers unbekannt, reicht auch eine E-Mail-Adresse oder Telefonnummer. Der Empfänger erhält eine Benachrichtigung mit Anweisungen zum Geldeinzug. Der Empfänger kann den Betrag entweder auf sein Konto oder in sein Währungs-Wallet einzahlen.



Conotoxia Sp. z o.o., ein Unternehmen der Conotoxia Holding Group, das als Zahlungsinstitut zugelassen und reguliert ist, wickelt die Geldüberweisung ab.



Pressekontakt: Emily Miller +(48)885-050-501