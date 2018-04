"Neue Osnabrücker Zeitung" zu Facebook:

"An große Zahlen ist man bei Facebook gewöhnt. Mehr als zwei Milliarden Menschen nutzen das soziale Netzwerk, an der Börse ist es einige Hundert Milliarden Dollar wert. Jetzt kommen weitere beeindruckende Werte hinzu. So hat der Konzern die Zahl der Nutzer, die vom Datenleck betroffen sind, mal eben von 50 Millionen auf 87 Millionen korrigieren müssen. Dies bestätigt, wie verantwortungslos Facebook mit den Daten der Nutzer umgegangen ist. Erschreckend bleibt freilich auch der Leichtsinn vieler Nutzer. Ohne nachzudenken geben sie Daten preis, auch ganz private. Die Facebook-Chefs sind schlauer. Sie lassen sich nicht in die Karten schauen. Wichtigste Aufgabe von Regierungen und Kontrolleuren bleibt deshalb, für mehr Transparenz zu sorgen. Ohne starken Druck wird das nicht gehen."/al/DP/jha

AXC0005 2018-04-06/05:35