Um Deutschlands Wohlstand zu sichern, braucht es mittelfristig eine Agenda 2030. Aber das reicht nicht: Auch kurzfristig gibt es für die Bundesregierung viele drängende Aufgaben.

Die Bildung der Bundesregierung hat viel zu lange gedauert - und dann kam nach der Vereidigung von Kanzlerin und Ministern auch schon die Osterpause. Nun ist seit der Bundestagswahl bereits mehr als ein halbes Jahr vergangen. Deshalb muss die Regierung die vertane Zeit aufholen und möglichst schnell Ergebnisse liefern. Deutschland braucht mittelfristig eine Agenda 2030, die aufzeigt, wie wir unseren Wohlstand auch in Zeiten der Digitalisierung langfristig sichern können.

Die Entwicklung einer solchen Agenda braucht Zeit. Für die Bundesregierung sollte das aber keine Entschuldigung sein. Denn auch kurzfristig gibt es in Deutschland mehr als genug zu tun - vor allem in den folgenden vier Bereichen:

Erstens müssen wir aus dem nur mit Mühe und nur vorerst abgewendeten Handelskrieg mit den USA die richtigen Konsequenzen ziehen. Damit eine weltweite Rezession nicht nur noch eine Frage der Zeit ist, brauchen wir Maßnahmen zur Stabilisierung des offenen Handelsaustausches weltweit - und ein echtes Handelsabkommen zwischen der EU und den USA. Ein gutes Vorbild dafür ist das multilaterale Abkommen Ceta zwischen der EU und Kanada. Wir Europäer müssen uns bei den Verhandlungen nicht klein machen. Der europäische Binnenmarkt hat die größte Wirtschaftskraft. Das kann selbst Donald Trump nicht ignorieren.

Zweitens beginnt Anfang des nächsten Jahres bereits der Wahlkampf für die Europawahlen im Frühjahr. Noch in diesem Jahr wird in Hessen und Bayern gewählt. Das Zeitfenster, um Europa mit mutigen Reformschritten zu stärken, ist deshalb nur wenige Monate groß. Was nicht bis Herbst gemeinsam mit Frankreich auf den Weg gebracht ist, hat kaum noch Chancen auf Realisierung. Wir ...

Den vollständigen Artikel lesen ...