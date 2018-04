Die Aktie von Heidelberger Druck hat Mitte der Woche in einem schwachen Marktumfeld noch einmal gewackelt, doch jetzt zieht sie wieder in Richtung des vormaligen Ausbruchniveaus. Ein großes Kaufsignal steht damit kurz bevor.

Obwohl Heidelberger Druckmaschinen die Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2017/18 erst Mitte Juni veröffentlichen wird, dürften sie nicht mehr im Zentrum des Interesses stehen. Die Analysten sind zuletzt noch etwas vorsichtiger geworden und erwarten einen Jahresumsatz von 2,64 Mrd. Euro, was einem Rückgang von 2,5 Prozent zur Vorjahresperiode entspricht. Das Managementziel, Erlöse "in etwa auf Vorjahresniveau" zu erwirtschaften, dürfte in diesem Fall als verfehlt gelten.

Das sollte verschmerzbar sein, wenn die zentrale Kennzahl die Erwartungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...