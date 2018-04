Wie du mir, so ich dir: Nach diesem Muster scheint der Handelsstreit zwischen den USA und China inzwischen zu laufen. Präsident Trump lässt neue Zölle prüfen - und China will kämpfen.

Der Handelskonflikt zwischen Peking und Washington eskaliert weiter. Die chinesische Regierung kritisiert die neuen Drohungen von US-Präsident Donald Trump mit zusätzlichen Strafzöllen auf Importe in Höhe von 100 Milliarden US-Dollar scharf. Man werde "um jeden Preis" gegen den einseitigen Protektionismus der USA ankämpfen, hieß es nach Angaben der amtliche Nachrichtenagentur Xinhua am Freitag in einer ersten Reaktion des Handelsministeriums in Peking.

US-Präsident Trump hatte zuvor das Büro des Handelsbeauftragten Robert Lighthizer mit der Prüfung der neuen Zölle beauftragt. Demnach soll Lighthizer auch feststellen, welche Produkte aus der Volksrepublik für weitere Strafzölle infrage kommen könnten. Experten befürchteten neue Verwerfungen an den globalen Aktienmärkten, die sich nach einer Talfahrt in der Hoffnung auf eine diplomatische Lösung zuletzt etwas beruhigt hatten. An den Börsen in Asien waren auf die jüngsten Nachrichten aus den USA bereits Folgen zu spüren: Die Kursindizes Nikkei in Japan und Kospi in Südkorea notierten bei Handelsauftakt tiefer.

Trumps überraschender Schritt kam einen Tag nach Chinas Ankündigung, amerikanische Produkte - etwa Sojabohnen, ...

