06.04.2018 Zugemailt von / gefunden bei: Rosenbauer (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Der Rosenbauer Konzern hat das zurückliegende Geschäftsjahr 2017 mit einem Umsatz von 847,6 Mio Euro abgeschlossen. Dieser lag damit in etwa wieder auf dem Niveau des Vorjahres (2016: 870,8 Mio EUR). Der niedrige Ölpreis zu Jahresbeginn und politische Unruhen zogen einen erheblichen Nachfrageeinbruch in der Area MENA nach sich, der durch Lieferungen in einige Länder Asiens, Afrikas und Europas teilweise kompensiert werden konnte. Das EBIT belief sich folglich - trotz umgehender Maßnahmen...

