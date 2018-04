So etwa Rob McEwen, erfolgreicher kanadischer Geschäftsmann aus der Bergbaubranche. Auf der Rohstoffmesse PDAC in Toronto teilte er seine Meinung mit, dass er den Goldpreis in 2018 noch deutlich höher als heute sehen würde. Bis zu 2000 US-Dollar je Unze Gold, so seine Einschätzung, seien möglich. Drei bis vier Jahre später, so McEwen, seien auch bis zu 5000 US-Dollar je Feinunze Gold drin.Auch diverse Banken glauben an einen steigenden Goldpreis. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...