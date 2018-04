Der österreichische Feuerwehrausstatter Rosenbauer (ISIN: AT0000922554) will eine Dividende in Höhe von 1,00 Euro je Aktie ausbezahlen. Gegenüber dem Vorjahr (1,20 Euro) ist dies eine Reduzierung um knapp 17 Prozent. Beim derzeitigen Börsenkurs von 50,80 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 1,97 Prozent. Begründet wird der Rückgang mit dem gegenüber 2016 reduzierten Betriebsgewinn (EBIT). Die nächste Hauptversammlung findet am ...

