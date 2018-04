Ein wahres Kursfeuerwerk erlebten Europas Börsen am gestrigen Handelstag. Gestützt von der nachlassenden Spannung im Handelsstreit zwischen den USA und China und einem nachgebenden Euro konnten die wichtigsten Indices allesamt mehr als zwei Prozent zulegen. Da spielten eher enttäuschende Wirtschaftsdaten in Europa nur eine untergeordnete Rolle. Die Stimmung im Dienstleistungssektor hatte sich stärker als erwartet eingetrübt, und auch die Einzelhandelsumsätze stiegen schwächer als allgemein angenommen. In der Branchenübersicht gab es trotzdem nur Gewinner. Am deutlichsten stiegen die Verlierer des Vortags, die Bergbau- und Rohstoffunternehmen, und verzeichneten ein Plus von 3,2%. Am relativ schwächsten waren die Immobilienunternehmen und die...

