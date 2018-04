Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Commerzbank auf "Overweight" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Die in diesem Jahr unterdurchschnittliche Kursentwicklung gehe vor allem auf Erwartungen zurück, dass ein Zinsanstieg wohl noch länger auf sich warten lasse, schrieb Analystin Giulia Aurora Miotto in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Expertin ist gleichwohl zuversichtlich, dass die Bank ihre Strategieziele erreicht./ajx/bek Datum der Analyse: 06.04.2018

