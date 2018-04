Der weltweit größte Spirituosen-Hersteller Diageo (ISIN: GB0002374006) wird am Freitag eine Zwischendividende von 24,9 Pence (ca. 28,5 Eurocent) je Aktie an seine Anteilsinhaber ausbezahlen (Ex-Dividenden Tag war der 22. Februar 2018). Gegenüber dem Vorjahr ist dies ein Anstieg um 5 Prozent. Diageo zahlt eine Zwischen- und eine Schlussdividende aus. Das Verhältnis Zwischen- zu Schlussdividende liegt in der Regel bei 40:60. ...

