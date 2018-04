Das Investmenthaus Bryan Garnier hat die Einstufung für Morphosys nach Teilzulassungen des Antikörpers Tremfya in Australien, Brasilien und Japan auf "Buy" mit einem Kursziel von 91 Euro belassen. Insgesamt seien in diesen drei Ländern mehr als 3 Millionen Menschen von Schuppenflechte betroffen, schrieb Analyst Gary Waanders in einer am Freitag vorliegenden Studie. Diese Märkte dürften damit einen hohen Anteil an seiner globalen Absatzschätzung für Tremfya ausmachen./bek/la Datum der Analyse: 06.04.2018

ISIN: DE0006632003