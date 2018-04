DAX - Realitätscheck für die Bullen

Henry Philippson,

Hallo am Vormittag,

der DAX packte nach der gestrigen Betrachtung im weiteren Handelsverlauf tatsächlich noch einmal satte 170 Punkte obendrauf und kletterte bis an die zentrale Widerstandsmarke um 12.325 Punkte. Das waren satte 530 Punkte über dem Vortagestief bei 11.795 Punkten! Heute Vormittag werden die Bullen allerdings erst einmal wieder auf den Boden der Tasachen zurückgeholt, nachdem Donald Trump in der Nacht mal wieder getwittert hatte. Der US-Präsident fordert weitere 100 Mrd. USD an Strafzöllen für China.

Der Index startete daraufhin heute mit einer Abwärtskurslücke, die bislang auch noch nicht wieder geschlossen wurde. Tendenziell ist nach der jüngsten 500-Punkte Rally in den kommenden Handelsstunden eine zeitlich und preislich ausgedehntere technische Korrektur zu präferieren.

In Anbetracht der am Nachmittag anstehenden US-Arbeitsmarktdaten und den Entwicklungen im Handelsstreit zwischen China und den USA, tritt das technische Bild allerdings kurzfristig etwas in den Hintergrund. Charttechnisch orientierte Händler kommen aktuell nicht umhin, auch den Nachrichtenticker zu verfolgen - das Stimmungsbild am Markt kann jederzeit wieder umschwenken.

Kurzfristig wird aus technischer Sicht ein größerer Rücksetzer in den unteren 12.100er Bereich präferiert (potenziell deutlich tiefer), auf Grund der oben genannten Gemengelage ist das aber aktuell alles mit Vorsicht zu genießen. Ein Schönes Wochenende Allen Lesern!

DAX in Punkten Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 19.03.2018 - 06.04.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.04.2013 - 06.04.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Turbo Bull auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HW9A8J 17,68 10.475 6,85 29.06.2018 DAX Index HX06NH 23,94 9.850 5,08 29.06.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 06.04.2018; 10:40 Uhr

Turbo Bear auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HX06R7 5,08 12.690 25,57 29.06.2018 DAX Index HW9XTW 8,61 13.050 14,45 29.06.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 06.04.2018; 10:40 Uhr

