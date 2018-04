... der Familie Klatten Fakten folgen. Auftragseingang im 1. Quartal 2018 auf rund 1 Gigawatt fast verdreifacht. Dahinter steckt eine neue Turbinengeneration für Schwachwindgebiete mit einer 30 % vergrößerten Rotorfläche sowie einer variablen Leistung von 4,0 bis 4,5 MW. Die Nachfrage ist hoch. Gestern satte 17 % im Plus. SIEMENS hat dagegen Probleme bei seiner Spanien-Tochter, was uns nicht überrascht. Dennoch: Sollte der NORDEX-Auftrag eine neue Sicht der Investoren in Windkraft bedeuten, sind sämtliche Windkrafttitel demnächst neu einzuordnen. Heute Morgen gibt es immerhin auch eine Hochstufung für SIEMENS GAMESA - von GOLDMAN SACHS.



