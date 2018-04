Namhafte Referenten gaben dabei in ihren Vorträgen Impulse zur integralen Planung, Digitalisierung, Trinkwasserhygiene und Lüftungstechnik, die von den Experten und Entscheidern aus der TGA-Branche, der Bau- und Immobilienwirtschaft aufgenommen und auf hohem fachlichen Niveau diskutiert wurden. Gleich zwei Jubiläen gab es in diesem Jahr für die Teilnehmer zu feiern: 40 Jahre Uponor Kongress und 100 Jahre Uponor. "Das kurze Schwelgen in gemeinsamen Erinnerungen soll aber lediglich eine kleine Kurve auf die aus unserer Sicht viel wichtigere Perspektive sein, nämlich die Konzentration auf die Zukunft", so Heinz-Werner Schmidt, Uponor Kongressleiter und Vice President Sales & Marketing D-A-CH, bei der Kongresseröffnung. Nicht grenzenlose, aber dennoch viele (noch) nicht genutzte Energieressourcen in Gebäuden beschrieb Univ. Prof. Dr.-Ing. M. Norbert Fisch in seiner Key-Note "Gebäude und Quartiere im Wandel der Zeit - Innovative Technologien für Morgen". Die Dezentralisierung der Energieversorgung sowie die Koppelung von Gebäuden und nicht zuletzt die Mobilität stellen neue Herausforderungen an das Bauen. Das Gebäude werde im Smart Grid Kraftwerk und Tankstelle zugleich. Der Universitätsprofessor an der TU Braunschweig und CEO von EGSplan Ingenieurgesellschaft formulierte das Gestaltungsmotto der Zukunft als "form follows energy". Nur mit einer integralen Planung gelinge es, klimaneutrale Gebäude und Quartiere zu entwickeln, die Energieeffizienz mit einem hohen Nutzerkomfort verbinden könnten. Digitalisierung als Chance für mehr Effizienz beim Bauen Ein wesentlicher Baustein dafür ist die Digitalisierung von Gebäuden und der Technischen Gebäudeausrüstung. Mit zwei Fachvorträgen und vier ergänzenden Seminaren unterstrichen die Veranstalter die zukunftsweisende Bedeutung für die Baubranche. Christoph Deggendorfer, Geschäftsführer SIDE - Studio for Information Design GmbH, München, präsentierte BIM-Pilotprojekte ...

