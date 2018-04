Ashanti Gold Corp. meldete gestern die Durchführung einer Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung. Dabei wird das Unternehmen 15 Mio. Einheiten zu einem Preis von je 0,15 $ ausgeben, um einen Bruttoerlös in Höhe von 2,25 Mio. $ zu erzielen.



Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens sowie einem halben Optionsschein. Jeder ganze Optionsschein berechtigt den Besitzer im Zeitraum von zwei Jahren nach Ausgabedatum, eine Ashanti-Aktie zum Preis von 0,26 $ zu erwerben. Sollten die Anteilsscheine des Unternehmens nach Abschluss der Transaktion an mindestens zehn aufeinanderfolgenden Handelstagen zu mehr als 0,85 $ je Aktie gehandelt werden, behält sich Ashanti Gold vor, die Gültigkeitsdauer der Kaufoptionen zu verkürzen.



Alle im Rahmen der Privatplatzierung herausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer Mindesthaltedauer von vier Monaten.



Mit dem Erlös wird Ashanti die Exploration der Liegenschaft Kossanto East in Mali, Earn-In-Abkommen bei den Unternehmensprojekten in Ghana und allgemeine Betriebsausgaben finanzieren.



