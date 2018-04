Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Deutsche Wohnen von 37,90 auf 39,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Im Hinblick auf das Nettoanlagevermögen sowie das operative Ergebnis liege die Immobiliengesellschaft voll im Einklang mit den Erwartungen, schrieb Analyst Sander Bunck in einer am Freitag vorliegenden Studie. Steigende Preise bei Zukäufen gingen mit steigenden Mieten einher. Insbesondere der wachsende Wohnungsmarkt in Berlin begünstige den Konzerngewinn. Deutsche Wohnen profitiere von Änderungen im Mietspiegel, die für das laufende Jahr höhere Mieten zuließen./rag/bek Datum der Analyse: 05.04.2018

