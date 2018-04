Die US-Bank Citigroup hat Kion von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 85 auf 80 Euro gesenkt. Die Trends in der Industrie dürften im zweiten Halbjahr die Nachfrage nach Gabelstaplern dämpfen, schrieb Analyst Martin Wilkie in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Der Wettbewerb dürfte im Geschäft mit Technik für Lieferketten (Supply Chain Management) dürfte zudem auf die Margen drücken./bek/ajx

Datum der Analyse: 06.04.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000KGX8881

AXC0096 2018-04-06/12:49