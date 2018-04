Auch in diesem Jahr wird das FondsDISCOUNT.de-Team mit einem Stand auf der größten Anlegermesse zum Thema Geldanlage vertreten sein: Besuchen Sie uns auf der INVEST am 13. und 14. April 2018 in Stuttgart.Über 140 Aussteller und knapp 300 Veranstaltungen: Auf der INVEST präsentiert sich auch in diesem Jahr das Who is Who im Bereich Geldanlage. Für die Besucher wurden sechs Themenparks kreiert, die fundierte Informationen zu Bereichen wie zum Beispiel Nachhaltige Geldanlagen, Aktiv oder Passiv, Trading oder etwa Anlagen im Niedrigzinsumfeld vermitteln. Spannende Vorträge und Diskussionsrunden finden auf der Handelsblatt-Bühne oder der ARD-Bühne statt.Auch das FondsDISCOUNT.de-Team ist wieder mit einem Messestand vor Ort und freut sich auf Ihren Besuch (Halle 4, Stand 4B37). Die INVEST findet am 13. und 14. April 2018 von 9:00 bis 18:00 Uhr statt. Veranstaltungsort ist wieder die Landesmesse Stuttgart.

